Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут переговоры 18 и 19 сентября
Лидеры Республики Корея и КНДР проведут двусторонние переговоры во вторник и в среду.
Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов представитель администрации президента Южной Кореи.
"Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда двусторонних переговоров - во вторник и в среду", - подчеркнул представитель администрации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Он также добавил, что Мун Чжэ Ин прибудет в Пхеньян прямым авиарейсом из Сеула в 10 утра (04:00 мск) 18 сентября. Встреча двух лидеров, по его словам, состоится во второй половине дня.
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