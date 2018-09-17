Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут переговоры 18 и 19 сентября

Лидеры Республики Корея и КНДР проведут двусторонние переговоры во вторник и в среду.

Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов представитель администрации президента Южной Кореи.

"Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда двусторонних переговоров - во вторник и в среду", - подчеркнул представитель администрации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он также добавил, что Мун Чжэ Ин прибудет в Пхеньян прямым авиарейсом из Сеула в 10 утра (04:00 мск) 18 сентября. Встреча двух лидеров, по его словам, состоится во второй половине дня.