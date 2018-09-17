Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах увеличилось до 65 человек

Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" на Филиппинах достигло 65 человек, сообщает портал Rapplerсо ссылкой на национальную полицию.

Ранее сообщалось, что 59 человек погибли, 16 числятся пропавшими без вести.

"Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" в понедельник, 17 сентября, увеличилось до 65, 54 из них в Кордильерском административном регионе", — говорится в сообщении портала,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Портал также сообщает, что 43 человека пропали без вести, 64 получили ранения.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) сообщило, что порывы ветра на некоторых островах архипелага достигают 170 километров в час, а высота волн на севере Лусон может достигать шести метров высоты. Кроме того, ожидаются сильные осадки, выпущено предупреждение об опасности затопления. По данным властей, тайфун затронул более 250 тысяч человек, проживающих в регионе, около половины из них направлены в центры по эвакуации.