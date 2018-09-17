Министерство по вопросам труда и соцобеспечения предусматривает усилить институт инспекции

В Министерстве по вопросам труда и соцобеспечения Армении проходят обсуждения по вопросу открытия Инспекции по вопросам труда или же придания действующей Инспекции по вопросам труда и здравоохранения новых функций.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал замминистра начальник по вопросам труда и соцобеспечения Армении Арман Удумян. По его словам, для полноценного обеспечения исполнения законодательства в этой отрасли отсутствует соответствующий государственный контрольный орган.

«Сегодня у нас имеется Инспекция по вопросам труда и здравоохранения, которая занимается вопросами здоровья работников и их безопасности, однако некоторые другие аспекты выпадают из поля ее деятельности. Фактически, этими вопросами сейчас никто не занимается»,- сказал он.

По его словам, Инспекция по вопросам труда и здравоохранения не покрывает такие функции, как сохранение режима отдыха, оплата внеурочной работы, контроль над предоставлением ежегодных отпусков, оплата работникам при рассчете и пр.

«В связи с этим, важно или открытие Инспекции по вопросам труда или же придание действующей Инспекции по вопросам труда и здравоохранения новых функций. На основе прошлого опыта мы попытаемся не ограничиваться только штрафными санкциями, мы предполагаем усилить консультационные функции Инспекции, которая будет работать с работодателем, а штрафы и наказания останутся в качестве последней меры»,- сказал он.

По его словам, это будет важным звеном и для самих работников, которые смогут обращаться в конкретное место, в некоторых случаях, избегая судебных процессов.

«Сейчас работник, при возникновении проблем с работодателем, обращается в суд, где ему приходится ждать 3 месяца, в таких условиях сотрдуднику нелегко бывает продолжать работать, а Инспекции в таких условиях будет предписана сдерживающая функция»,- сказал замминистра начальник по вопросам труда и соцобеспечения Армении Арман Удумян. По его словам, важны также профсоюзы, которые должны быть независимыми, должны внутренне развиваться. Государство в этом вопросе должно обеспечить правовое поле.

Анна Гзирян