Взрыв в жилом здании: Спасатели обнаружили взрывное устройство

В 20:01 16-го сентября в службе «911» был получен сигнал о том, что в г.Раздан Котайкской области по адресу ул. Микаэляна, 2, на втором этаже 5-этаажного здания произошел взрыв: необходима помощь спасателей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехали пожарные и оперативники, инженерный отряд гражданской обороны, др.

Выяснилось, что в квартире, принадлежащей Дж.Х. произошел взрыв, обрушились перекрытие между комнатами, балкон, повреждены двери, окна, домашняя утварь, частично обрушились стены между этой и соседней квартирами, есть повреждения и в соседней квартире.

Спасатели отграничили место происшествия и эвакуировали из здания около 30 жителей.

В результате инженерного обследования места происшествия были обнаружены часовой механизм, подключенный к электрическим проводам, 4 электрических взрывателя и 4 детонатора, панельуправления от сигнальной системы автомобиля с аккумулярором, предназначенные для взрыва.

Обнаруженное устройство было обезврежено и передано сотрудникам полиции.

Кинологи обследовали здание, подвал, и не обнаружили других взрывных устройств или веществ.