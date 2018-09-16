Премьер-министр посетил предприятия Армавирской и Арагацотнской областей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня с рабочим визитом посетил Армавирскую и Арагацотнскую области.

Премьер-министр сначала посетил Армавирский филиал Ереванского коньячного завода и ознакомился с процессом закупки винограда. Глава правительства проследил за этапами процесса закупки - взвешиванием, контролем качества, проверкой сахаристости и переработкой. Премьер-министр также побывал в расширенном и модернизированном цехе дистилляции, который был пополнен 10 парами оборудованием двойной дистилляции, каждый из которых дистиллирует 100 000 литров виноматериала в день. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, руководство завода проинформировало премьер-министра Пашиняна, что по состоянию на 16 сентября Армавирский филиал ЕКЗ закупил 5,153 тонн винограда, а в трех филиалах вместе закуплено 8,194 тонн.

В ходе посещения премьер-министр обсудил с руководством компании вопросы, связанные с закупкой винограда, а также эффективностью противоградовой системы. Было принято решение пересмотреть окончательный срок для объявления цены закупки винограда, а именно в следующем году Ереванский коньячный завод объявит цену закупки винограда не позднее апреля, и в 2019 году цена будет как минимум настолько выше показателя текущего года, чтобы покрыть уровень инфляции в стране.

На брифинге с журналистами Никол Пашинян, в частности, отметил: “Мы должны постоянно показывать сельчанам пути получения прибыли, чтобы это бремя постоянно не ложилось на плечи бизнесменов. Мы должны попытаться сделать так, чтобы сельчане были заинтересованы не в том, чтобы сдать весь урожай на переработку, а пошли по более выгодному пути - перерабатывали и т. д.”

В контексте развития производства коньяка и вина в Армении премьер-министр Пашинян отметил важность шагов по улучшению сортов винограда.

“В стране есть виноград, который закупается за 430 драмов, и этот виноград растет в Араратской долине. Вообще, у нас есть проблема с планированием и изменением сортов. В течение этих лет мы должны были помочь и сейчас мы должны помогать жителям сел шаг за шагом, поэтапно сделать замену сортов, чтобы не они были в качестве просителя, а просили у них. Сегодня у нас серьезный дефицит винограда в сфере производства вина. Представляете, виноград закупается за более чем 400 драмов, но у крестьян нет того винограда, который закупается за 400 драмов, а есть тот виноград, который стоит 130-140 драмов? То есть нам нужно повысить эффективность использования 1 квадратного метра земли, и правительство должно здесь предоставить консультативную поддержку, а также применить определенные инструменты для оказания помощи”, - сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, это обстоятельство отрицательно сказывается не только на цену закупок, но и на объем экспорта, репутацию армянского коньяка, и решение обсуждаемых вопросов следует рассматривать в одной цепочке.

“Здесь нет отдельного решения. Это цепочка, и нужно заниматься всеми звеньями этой цепочки. В любом случае, решение заключается в поддержании законности”, - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства отметил, что, согласно некоторым сигналам, есть заводы, которые не заготавливают виноград, публикуют цифры о заготовленном винограде, а на самом деле привозят откуда-то спирт, и представляют, что якобы купили виноград и получили спирт из этого винограда. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что он поручит соответствующим органам достоверность этих сигналов.

Из Армавирской области премьер-министр отправился в Арагацотнскую область, где посетил компанию “Голден Грейп Aрмас”, которая занимается сельскохозяйственной деятельностью. Компания с 2007 года приобрела 180 гектаров земли и построила завод по производству вина и коньяка. Виноградники основаны на 110 гектарах, где выращиваются коньячные, винодельческие и столовые виноградные сорта, а 40 гектаров земли занимают фруктовые сады - персики, сливы, яблоки, абрикосы и вишня. В рамках программы расширения компания планирует построить консервный завод, животноводческую ферму, рыбную ферму и общежитие для сотрудников. Все эти сооружения будут окружены искусственным озером, строительство которого ведется в настоящее время.

Глава правительства прошелся по садам, ознакомился с результатами сельскохозяйственных работ и противоградовой системой, а затем побывал в производственном цехе, где руководство компании представило премьер-министру производственные мощности завода, работы по заготовке и переработке, а также программы развития. Было отмечено, что производственная мощность завода составляет до 1000 тонн винограда в год, а продукт, кроме внутреннего рынка, потребляется в США, Европе, Китае и Японии. Ведется работа по расширению географии рынков. Также было отмечено, что компания “Голден Грейп Aрмас” реализует программу развития агротуризма, организуются винные семинары, туры, дегустации, выставки и культурные мероприятия.

Премьер-министр Никол Пашинян в компании “Голден Грейп Aрмас” также встретился с участниками международной конференции, организованной Центральным банком Армении в рамках посвященных 25-летию внедрения армянского драма мероприятий, и вместе с супругой Анной Акопян принял участие в приеме по этому случаю.