Премьер-министр РА  опроверг слухи о телефонном разгоовре  с  президентом Турции

Премьер-министр РА Никол Пашинян опроверг распространяемую турецкими СМИ информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил ему и попросил о выдаче 16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе армяно-турецкой границы.

«Такого не было. Единственный контакт с турецкой стороной, о котором я сообщал, был в Брюсселе, когда глава МИД Турции поздоровался со мной и проше мимо», - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян в беседе с журналистами.

15 сентября МИД Армении опроверг распространяемую турецкими СМИ информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил премьер-министру РА Николу Пашиняну и попросил о выдаче 16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе армяно-турецкой границы.

15 сентября турецкая Hürriyet распространила информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил премьер-министру РА Николу Пашиняну и попросил о выдаче 16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе армяно-турецкой границы.