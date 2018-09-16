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Премьер-министр РА  опроверг слухи о телефонном разгоовре  с  президентом Турции

Премьер-министр РА  опроверг слухи о телефонном разгоовре  с  президентом Турции

Премьер-министр РА   Никол Пашинян опроверг  распространяемую турецкими СМИ информацию о том, что  президент Турции Реджеп Тайип  Эрдоган позвонил ему  и попросил о выдаче  16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе  армяно-турецкой границы.

«Такого не было. Единственный контакт с турецкой  стороной, о котором  я  сообщал, был в  Брюсселе, когда  глава  МИД Турции поздоровался со мной  и проше мимо», - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян в  беседе с  журналистами.

15 сентября МИД Армении опроверг  распространяемую турецкими СМИ информацию о том, что  президент Турции Реджеп Тайип  Эрдоган позвонил премьер-министру  РА  Николу   Пашиняну и попросил о выдаче  16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе  армяно-турецкой границы.  

 15 сентября  турецкая  Hürriyet распространила  информацию о том,  что  президент Турции Реджеп Тайип  Эрдоган позвонил премьер-министру  РА  Николу   Пашиняну и попросил о выдаче  16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе  армяно-турецкой границы.

 

 




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