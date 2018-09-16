Бако Саакян присутствовал на церемонии открытия соревнований на Кубок   Игоря Тер- Ованнисяна и Роберта Эммияна

16 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на состоявшейся на стадионе Степанакерта церемонии открытия соревнований на Кубок рекордсменов Европы Игоря Тер-Ованнисяна и Роберта Эммияна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в своем выступлении Президент Саакян отметил важность данного события в спортивной жизни Арцаха.

«Эти соревнования символичны, так как названы в честь легендарных спортсменов большого спорта. Их блестящие победы на многих международных площадках и установленные рекорды оказали ощутимое влияние на развитие легкой атлетики, принося большую славу и честь родине, вдохновляя молодых, стимулируя их заниматься спортом и физической культурой».

Глава государства тепло приветствовал Игоря Тер-Ованнисяна и Роберта Эммияна и выразил им благодарность за особое отношение к арцахской части исторической родины и оказываемую ей поддержку.

Президент Саакян пожелал участникам турнира больших успехов и достижений, всех благ и новых побед.