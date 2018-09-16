Температура воздуха  понизится на 3-5  градусов — ожидаются  дожди, грозы и град

16-17 сентября вечером в северных районах, 18-19 сентября – в значительной части районов Армении, а 20-21 сентября – преимущественно в восточных областях, ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха 16-19 сентября понизится на 3-5 градусов.

15-16 сентября в Армении ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 16-17 сентября в вечерние часы возможна гроза, вероятность дождя мала. 18-19 сентября вечером в отдельных районах города ожидаются кратковременные дожди и грозы. 20-21 сентября ожидается погода без осадков.