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Температура воздуха  понизится на 3-5  градусов — ожидаются  дожди, грозы и град

Температура воздуха  понизится на 3-5  градусов — ожидаются  дожди, грозы и град

16-17  сентября вечером  в северных районах, 18-19 сентября – в значительной части районов Армении, а 20-21 сентября – преимущественно в  восточных областях,   ожидаются   дожди и грозы. В  отдельных районах возможен град.

Ветер  юго-западный, скорость 5-10  м/с, во время грозы  возможно усиление ветра до 15-20  м/с.

Температура воздуха   16-19 сентября  понизится на 3-5   градусов.

15-16 сентября в  Армении  ожидается погода без осадков.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в   Ереване   16-17 сентября в вечерние  часы возможна гроза, вероятность дождя  мала.  18-19 сентября вечером  в отдельных районах города ожидаются кратковременные дожди и грозы. 20-21 сентября  ожидается погода без осадков.

 

 




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