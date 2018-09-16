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В  ходе  политических консультаций  между  министерствами ИД Армении и Китая достигнут ряд договоренностей

В  ходе  политических консультаций  между  министерствами ИД Армении и Китая достигнут ряд договоренностей

Замминистра ИД РА Армен Папикян 14  сентября  в  Пекине  встретился с замминистра ИД Китая Чжан Ханьхуэем.

Об этом   Арменпресс сообщили в Управлении информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  РА, добавив:

«Состоялись политические консультации  между  министерствами ИД Армении и Китая, в ходе  которых стороны  подтвердили свои обязательства по дальнейшему  углублению, поступательному  и стабильному развитию армяно-китайских дружеских отношений. 

Достигнут ряд договоренностей по   вопросам проведения политического диалога и  взаимных визитов  высокопоставленных должностных лиц, сотрудничества министерств  иностранных дел, реализации  потенциала экономического сотрудничества, расширения  правового поля, стимулирования  туризма  и упрощения  визового режима для  граждан двух стран, в том числе касающихся либерализации, обеспечения сотрудничества в  рамках международных организаций, оказываемой  Китаем  технической  помощи Армении, контактов и обмена  в  гуманитарной  сфере.  

Замминистра ИД РА Папикян представил также последние  события  вокруг карабахского урегулирования, выразив  благодарность китайской  стороне за поддержку усилий  сопредседателей  Минской  группы  ОБСЕ по   разрешению проблемы  исключительно мирным путем.

В  рамках визита  состоялась встреча замминистра ИД РА Папикяна с заместителем начальника Международного отдела Центрального Комитета Коммунистической  партии Китая  (в  статусе  замминистра) господином  Цзянь Хоньшаем.

В  ходе  встречи  затрагивались вопросы  двустороннего сотрудничества. Стороны отметили необходимость взаимосвязи и углубления стратегий  развития  Армении и Китая.  Собеседники выразили удовлетворенность ходом реализации достигнутых договоренностей и  готовность к  взаимовыгодному  сотрудничеству.

15 сентября делегация  во главе  с замминистра ИД РА отбыла  в  Шанхай – на встречу  с представителями городской  власти».




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