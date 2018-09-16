В  ходе  политических консультаций  между  министерствами ИД Армении и Китая достигнут ряд договоренностей

Замминистра ИД РА Армен Папикян 14 сентября в Пекине встретился с замминистра ИД Китая Чжан Ханьхуэем.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, добавив:

«Состоялись политические консультации между министерствами ИД Армении и Китая, в ходе которых стороны подтвердили свои обязательства по дальнейшему углублению, поступательному и стабильному развитию армяно-китайских дружеских отношений.

Достигнут ряд договоренностей по вопросам проведения политического диалога и взаимных визитов высокопоставленных должностных лиц, сотрудничества министерств иностранных дел, реализации потенциала экономического сотрудничества, расширения правового поля, стимулирования туризма и упрощения визового режима для граждан двух стран, в том числе касающихся либерализации, обеспечения сотрудничества в рамках международных организаций, оказываемой Китаем технической помощи Армении, контактов и обмена в гуманитарной сфере.

Замминистра ИД РА Папикян представил также последние события вокруг карабахского урегулирования, выразив благодарность китайской стороне за поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по разрешению проблемы исключительно мирным путем.

В рамках визита состоялась встреча замминистра ИД РА Папикяна с заместителем начальника Международного отдела Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (в статусе замминистра) господином Цзянь Хоньшаем.

В ходе встречи затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны отметили необходимость взаимосвязи и углубления стратегий развития Армении и Китая. Собеседники выразили удовлетворенность ходом реализации достигнутых договоренностей и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.

15 сентября делегация во главе с замминистра ИД РА отбыла в Шанхай – на встречу с представителями городской власти».