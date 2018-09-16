Аккредитованным в  Грузии послам  ряда стран  представлены  внешнеполитические  приоритеты  Армении — главы  дипмиссий  посетили Цицернакаберд  

Министр ИД РА Зограб Мнацаканян 15 сентября принял глав дипломатических миссий около 10 стран, аккредитованных в Грузии. Визит был организован по инициативе посольства РА в Грузии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, глава внешнеполитического ведомства Армении выразил надежду, что подобные визиты станут регулярными и будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества с дружественными странами.

Зограб Мнацаканян представил послам последние внутриполитические события в стране, а также внешнеполитические приоритеты правительственной программы Армении.

В тот же день главы дипмиссий посетили Мемориал в Цицернакаберде, почтив память жертв Геноцида армян.