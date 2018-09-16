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Аккредитованным в  Грузии послам  ряда стран  представлены  внешнеполитические  приоритеты  Армении — главы  дипмиссий  посетили Цицернакаберд  

Аккредитованным в  Грузии послам  ряда стран  представлены  внешнеполитические  приоритеты  Армении — главы  дипмиссий  посетили Цицернакаберд  

Министр ИД РА Зограб Мнацаканян 15 сентября принял глав дипломатических миссий около 10 стран, аккредитованных в  Грузии. Визит был  организован по инициативе  посольства РА  в  Грузии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА,  глава внешнеполитического ведомства  Армении выразил надежду, что подобные  визиты  станут регулярными и будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества с дружественными странами.  

Зограб Мнацаканян  представил послам последние  внутриполитические  события  в  стране, а также  внешнеполитические  приоритеты правительственной  программы   Армении.

В тот же  день  главы  дипмиссий посетили Мемориал в Цицернакаберде, почтив  память жертв  Геноцида армян.




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