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Президент  Арцаха и первый вице-премьер Армении  обсудили широкий круг вопросов  экономического сотрудничества

Президент  Арцаха и первый вице-премьер Армении  обсудили широкий круг вопросов  экономического сотрудничества

15 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял первого вице-премьера Республики Армения Арарата Мирзояна.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся экономического сотрудничества Арцаха и Армении.

Обе стороны подчеркнули важность последовательного углубления и расширения тесного экономического сотрудничества двух армянских государств.

Во встрече приняли участие госминистр Республики Арцах Григори Мартиросян, советник Президента Республики Арцах - представитель Президента по особым поручениям Араик Арутюнян.




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