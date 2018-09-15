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Бако Саакян принял участие в традиционном Фестивале вина в селе Тох

Бако Саакян принял участие в традиционном Фестивале вина в селе Тох

Президент Арцаха  Бако Саакян 15 сентября  принял участие  в  традиционном Фестивале  арцахского  вина в селе Тох.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в мероприятии приняли участие  официальные лица, представители Армении и Диаспоры, иностранные  гости.

 

 




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