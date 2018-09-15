Бако Саакян принял участие в традиционном Фестивале вина в селе Тох

Президент Арцаха Бако Саакян 15 сентября принял участие в традиционном Фестивале арцахского вина в селе Тох.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в мероприятии приняли участие официальные лица, представители Армении и Диаспоры, иностранные гости.