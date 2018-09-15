Отныне в Армении нет привилегированных — интервью Никола Пашиняна Le Monde

В ходе визита во Францию премьер-министр Никол Пашинян дал интервью Le Monde.

Как передает Арменпресс, премьер подчеркнул, что с его приходом к власти в Армении нет привилегированных и привилегий, что в стране ведется беспрецедентная борьба с коррупцией и теневой экономикой.

Что Вы смогли изменить в Армении за четыре месяца пребывания у власти?

- Сегодня СМИ свободны, как никогда ранее. Отныне, впервые в Третьей республике, нет привилегированных и привилегий. В стране ведется беспрецедентная борьба с коррупцией и теневой экономикой. Монополий в экономике больше нет.

23 сентября состоятся выборы мэра – они станут самыми свободными в истории. В отличие от других революций (во всяком случае, известных мне), в нашем случае, после революции не последовал спад экономики. Наоборот, показатели положительные, капитал возвращается в страну, цена на недвижимость растет, растут и банковские вклады. Мы достигли успеха и в создании демократической системы управления.

Парламент избрал Вас под давлением общества, но в нем большинство продолжают составлять депутаты, избранные при Вашем предшественнике – Серже Саргсяне. Это приемлемо?

- Когда парламент избирал меня, я мог рассчитывать только на 4 голоса, один из которых – мой. Этот парламент – черная страница в нашей реальности, но мы должны рассматривать ситуацию в сбалансированности.