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Отныне в Армении нет привилегированных — интервью Никола Пашиняна Le Monde

Отныне в Армении нет привилегированных — интервью Никола Пашиняна Le Monde

В ходе  визита  во Францию премьер-министр Никол Пашинян дал интервью Le Monde.

Как  передает Арменпресс, премьер подчеркнул, что с его приходом к  власти в  Армении нет привилегированных и привилегий, что в  стране  ведется беспрецедентная борьба  с коррупцией и теневой  экономикой. 

Что Вы смогли изменить в  Армении за четыре  месяца пребывания у  власти?

- Сегодня СМИ свободны, как  никогда ранее.  Отныне, впервые   в  Третьей  республике,  нет привилегированных и привилегий. В   стране  ведется беспрецедентная борьба  с коррупцией и теневой  экономикой. Монополий  в экономике больше  нет. 

23 сентября состоятся выборы мэра – они станут самыми  свободными в  истории. В  отличие  от других революций (во всяком случае, известных мне), в нашем случае, после  революции не последовал спад экономики. Наоборот, показатели положительные, капитал возвращается в страну, цена на недвижимость растет, растут и банковские вклады. Мы  достигли успеха и в  создании демократической системы управления. 

Парламент избрал Вас  под давлением общества, но в  нем большинство продолжают составлять  депутаты, избранные при Вашем предшественнике – Серже Саргсяне. Это приемлемо?

- Когда парламент избирал меня, я мог рассчитывать только на  4 голоса, один из которых – мой. Этот парламент – черная страница в нашей реальности, но мы  должны  рассматривать ситуацию в сбалансированности.

 

 

 

 

 

 

 




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