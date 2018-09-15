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МИД Армении опровергает распространяемую турецкими СМИ информацию о звонке Эрдогана Пашиняну

МИД Армении опровергает распространяемую турецкими СМИ информацию о звонке Эрдогана Пашиняну

МИД Армении опровергает распространяемую турецкими СМИ информацию о том, что  президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил премьер-министру  РА  Николу   Пашиняну и попросил о выдаче  16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе  армяно-турецкой границы.

«Эта  информация  не соответствует действительности. Подобного звонка не  было», - в беседе с Арменпресс сказал пресс-спикер МИД РА  Тигран Балаян.

15 сентября  турецкая  Hürriyet распространила  информацию о том,  что  президент Турции РеджепТайипЭрдоган позвонил премьер-министру  РА  Николу   Пашиняну и попросил о выдаче  16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе  армяно-турецкой границы.

 

 




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