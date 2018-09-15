МИД Армении опровергает распространяемую турецкими СМИ информацию о звонке Эрдогана Пашиняну

МИД Армении опровергает распространяемую турецкими СМИ информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил премьер-министру РА Николу Пашиняну и попросил о выдаче 16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе армяно-турецкой границы.

«Эта информация не соответствует действительности. Подобного звонка не было», - в беседе с Арменпресс сказал пресс-спикер МИД РА Тигран Балаян.

15 сентября турецкая Hürriyet распространила информацию о том, что президент Турции РеджепТайипЭрдоган позвонил премьер-министру РА Николу Пашиняну и попросил о выдаче 16-летнего пастуха Умута Али Озмена, арестованного при переходе армяно-турецкой границы.