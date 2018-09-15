Премьер-министр РА принял глав дипломатических миссий ряда стран, аккредитованных в Грузии

Премьер-министр Никол Пашинянпринял пословряда стран, аккредитованных в Грузии – Австрии, Китая, Японии, Латвии, Литвы, Эстонии, Ирана, Польши, Казахстана, Швеции, Украины, Франции и Нидерландов, а также апостольского нунция Святого Престола, представителей посольства Швейцарии и Организации Объединенных Наций.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА,премьер-министр Армении приветствовал иностранных посланников и отметил, что правительство Армении придает большое значение поступательному развитию сотрудничества, укреплению связей с вышеупомянутыми странами, Святым Престолом и ООН. Никол Пашинян выразил надежду, что во время визита в Армению гости получат возможность ознакомиться с событиями, происходящими в Армении после ненасильственной «бархатной» революции.

Премьер подчеркнул, что шаги правительства Армении направлены на развитие и укрепление демократии, обеспечение защиты прав человека и равенство перед законом, развитие гражданского общества и совершенствование системы управления.Пашинян отметил, что за столь короткое время правительство уже добилось серьезных результатов в борьбе с коррупцией и монополиями, в совершенствовании бизнес-климата. Он также добавил, что в Налоговом кодексе ведутся реформы, которые будут способствовать внедрению новых инвестиционных проектов и созданию успешных и рентабельных предприятий.

Затем премьер-министр ответил на вопросы послов, касающихся проведения парламентских выборов, отношений Армения-Грузия, отношений Армения-ЕС и подписанному с ЕС Соглашению о всеобъемлющей и расширенной торговле, предусмотренных по соглашению приоритетов, проектов по энергетической инфраструктуре, развития туризма и др.