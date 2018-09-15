Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия нового корпуса медицинского центра “Шенгавит”

Премьер-министр Никол Пашинян в Ереване присутствовал на церемонии открытия нового корпуса медицинского центра “Шенгавит”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА,глава правительства осмотрел медцентр, ознакомился с осуществленными работами и созданными условиями.

Многопрофильный центр оснащен соответствующей современным требованиям новой системой управления, медицинским оборудованием нового поколения, современными операционными, удобными палатами.

Руководители центра заверили, что будут предоставлять высококачественные услуги гражданам, обеспечивая весь спектр исследований и операций. По их словам, врачи центра регулярно проходят стажировку как в Армении, так и в европейских и израильских клиниках. Также планируется провести телемедицину, обмен опытом и онлайн-операции.

Премьер-министр Пашинян поприветствовал реализацию таких крупномасштабных программ в области здравоохранения и предоставление качественных услуг гражданам.