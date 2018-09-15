Без единой валютной зоны экономическая интеграция неполноценна — интервью Мгера Григоряна телеканалу «Мир-24»

Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает эффективным использование альтернативных и диверсифицированных валютных расчетов в экономических союзах, подчеркивая при этом, что это сложная задача.

Как передает Арменпресс, вице-премерМгер Григорян дал интервью телеканалу «Мир-24», в котором коснулся возможности использования единой волюты в простарнстве ЕАЭСи перспектив такого перехода.

Арменпресс представляет вопрос репортера и ответ вице-премьера Армении.

Вопрос: в Евразийском экономическом союзе есть тенденция к отказу от доллара во взаимных расчетах. Как Вы думаете, насколько готовы страны к полному переходу в расчетах к рублю или, например, тенге?

Григорян: Вы знаете, это конечно, альтернативной и диверсифицированной валютой расчеты – это очень хорошо, продуктивно, это желаемый результат потенциальных союзов.В том числе довольно-таки сложная задача, которую надо кропотливо, детально решать.Это не только вопрос валюты, но и операционный вопрос. Это вопросы, в конце концов, симметричной IT-поддержки. И это вопросы синхронизации административных, регулятивных и прочих нормативных баз.

Теоретически это возможно, практически это тоже возможно, но над этим нужно работать.И работа эта, конечно, сложная. Но она абсолютно реальная, если посмотреть. И я думаю, в разных степенях активности любой экономический союз, в том числе и ЕАЭС, эту работу в какой-то момент активизируют. Это очевидно.Потому что, в том числе без единой валютной зоны, те эффекты, которые может получить от экономических интеграций, союзов, они неполноценны, если работают в валюте другого союза или другой страны. В этом смысле думаю - да, этот процесс очевиден, актуальность этого процесса очевидна, и процесс будет происходить достаточно активно. По крайней мере, я так думаю.