За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 250 раз

За период 9-15 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют ситуацию на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.