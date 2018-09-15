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За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 250 раз

За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 250 раз

За период  9-15 сентября на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 250  раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью контролируют ситуацию на передовой и  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.




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