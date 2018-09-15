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Анна Акопян призвала супруг олигархов сделать пожертвования в фонд АрменакаУрфаняна

Анна Акопян призвала супруг олигархов сделать пожертвования в фонд АрменакаУрфаняна

Супруга премьер-министра Никола ПашинянаАнна Акопян призвала супруг бывших и нынешних высокопоставленных лиц  и  олигархов  сделать пожертвования  в  военно-патриотический благотворительный фонд АрменакаУрфаняна – подарив часть   своих  драгоценностей.

Как  передает Арменпресс, с таким призывом Анна Акопян обратилась во время встречи с матерями парней,  погибших  во время четырехдневной  войны. 

«Думаю, подарив часть своих украшений фонду  госпожи Амест, они смогут спокойнее спать по ночам», - сказала она. 

Мать погибшего во время четырехдневной  войны АрменакаУрфаняна – АместУрфанян сказала, что создала этот фонд в благотворительных целях и собирается провести ряд мероприятий, сбор от которых будет передан семьям погибших в  апрельской  войне. 

«В дни празднования  2800-летия  Еревана собираемся устроить выставку-продажу изделий  ручной  работы. Всю выручку отдадим семьям погибших», - сказала она.

 

 

 

 

 

 

 

 




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