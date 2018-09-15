Анна Акопян призвала супруг олигархов сделать пожертвования в фонд АрменакаУрфаняна

Супруга премьер-министра Никола ПашинянаАнна Акопян призвала супруг бывших и нынешних высокопоставленных лиц и олигархов сделать пожертвования в военно-патриотический благотворительный фонд АрменакаУрфаняна – подарив часть своих драгоценностей.

Как передает Арменпресс, с таким призывом Анна Акопян обратилась во время встречи с матерями парней, погибших во время четырехдневной войны.

«Думаю, подарив часть своих украшений фонду госпожи Амест, они смогут спокойнее спать по ночам», - сказала она.

Мать погибшего во время четырехдневной войны АрменакаУрфаняна – АместУрфанян сказала, что создала этот фонд в благотворительных целях и собирается провести ряд мероприятий, сбор от которых будет передан семьям погибших в апрельской войне.

«В дни празднования 2800-летия Еревана собираемся устроить выставку-продажу изделий ручной работы. Всю выручку отдадим семьям погибших», - сказала она.