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В выходные в Армении ожидается погода без осадков

В выходные в Армении ожидается погода без осадков

15-16 сентября в  Армении  ожидается погода без осадков.

Как  передает Арменпресс, МЧС РА  сообщает  прогнозы синоптиков.

17  сентября   в северных районах, а 18-19сентября – в значительной части районов Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы. В  отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 5-10  м/с, во время грозы  возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

14-15сентября температура повысится на 3-4 градуса, а 16-19сентября  понизится на 5-6 градусов.

В   Ереване   15-17 сентября ожидается погода без осадков. 18-19сентября в отдельных районах города ожидаются кратковременные дожди и грозы.

 

 




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