В выходные в Армении ожидается погода без осадков

15-16 сентября в Армении ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает прогнозы синоптиков.

17 сентября в северных районах, а 18-19сентября – в значительной части районов Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

14-15сентября температура повысится на 3-4 градуса, а 16-19сентября понизится на 5-6 градусов.

В Ереване 15-17 сентября ожидается погода без осадков. 18-19сентября в отдельных районах города ожидаются кратковременные дожди и грозы.