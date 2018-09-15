Пашинян: задача полиции и СНБ — обеспечить равенство граждан РА перед законом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что задача полиции и СНБ — обеспечить равенство граждан РА перед законом.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами после церемонии открытия нового корпуса МЦ «Шенгавит», на вопрос, доволен ли он результатами реализации поручения разоружить телохранителей олигархов, Никол Пашинян сказал:

«Все граждане РА равны перед законом, а задача полиции и СНБ — обеспечить это равенство».

Выступая на митинге блока «Мой шаг» 11 сентября, Никол Пашинян дал распоряжение полиции и СНБ разоружить телохранителей олигархов, установить в Армении закон и порядок. Главам полиции и СНБ он дал 2 часа времени, чтобы доложить ему о результатах.