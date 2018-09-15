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Пашинян: задача полиции и СНБ — обеспечить равенство граждан РА перед законом

Пашинян: задача полиции и СНБ — обеспечить равенство граждан РА перед законом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что задача полиции и СНБ — обеспечить равенство граждан РА  перед законом.

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами после  церемонии открытия  нового корпуса  МЦ «Шенгавит», на вопрос, доволен ли он  результатами реализации поручения  разоружить телохранителей олигархов, Никол Пашинян сказал:

«Все граждане РА равны  перед законом, а задача полиции и СНБ — обеспечить это  равенство».

Выступая на митинге  блока «Мой  шаг» 11 сентября, Никол Пашинян дал распоряжение  полиции и СНБ  разоружить телохранителей олигархов, установить в  Армении закон и порядок. Главам полиции и СНБ он дал 2  часа  времени, чтобы  доложить ему  о результатах.

 




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