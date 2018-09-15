Политического фактора под именем Роберт Кочарян в Армении не существует — реакция Никола Пашиняна на слова второго президента РА

Премьер-министр РА Никол Пашинян откликнулся на слова второго президента РА Роберта Кочаряна «Никол Пашинян еще пожалеет, что связался со мной».

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами после церемонии открытия нового корпуса МЦ «Шенгавит», Никол Пашинян сказал, что этими словами Кочарян демонстрирует уровень своего восприятия политических процессов. «Это не дворовая драка, когда проигравший грозится, что противник еще пожалеет», - сказал премьер.

А на замечание, что Кочарян еще сказал, что власти не видят в нем угрозы, Пашинян ответил: «Газета «Коммерсант» спросила меня: говорят, вы своими действиями просто нейтрализуете политические факторы. Я ответил тогда и говорю сейчас: политического фактора под именем Роберт Кочарян в Армении не существует».