МЧС опубликовало объемы забора воды из Севана

Известны объемы забора воды из Севана (в кб/м) на 09:00 часов 15 сентября.

Как передаетАрменпресс, согласно информации МЧС, 14 сентября из озера спущено 0.530млн кб/м, а на 09:00 часов 15 сентября —0.225 млн кб/м.

Согласно тому же источнику, в течение года этот объем составил 193.788млн кб/м воды.