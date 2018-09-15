Время в Ереване: 11:07:36,   15 Сентябрь

МЧС опубликовало объемы забора воды из Севана

МЧС опубликовало объемы забора воды из Севана

Известны объемы  забора воды  из Севана (в кб/м) на 09:00 часов 15 сентября.

Как  передаетАрменпресс, согласно информации МЧС, 14 сентября из озера спущено  0.530млн кб/м, а на 09:00 часов 15 сентября —0.225 млн кб/м.

Согласно тому  же  источнику, в течение  года этот объем составил 193.788млн кб/м воды.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации