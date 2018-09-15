В вопросе Амулсара премьер-министр видит необходимость в заключении от международной организации с непререкаемой репутацией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил некоторые подробности своей встречи с председателем совета директоров компании Lydian International в Париже.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами после церемонии открытия нового корпуса МЦ «Шенгавит», Никол Пашинян сказал, что окончательное решение правительства Армении должно быть основано на фактах.

«К сожалению, когда я был в Джермуке в июне - в начале июля, я предложил компании сотрудничать, чтобы мы могли прийти к выводу на основании фактов, но они отказались, и теперь мы вынуждены идти по другому пути», - сказал премьер.

Премьер-министр добавил, что в вопросе Амулсара видит необходимость в заключении от международной организации с неоспоримой репутацией: «Считаю, что нужно дать ответ на два вопроса: насколько проект безопасен для Севана и насколько он безопасен для водного бассейна Джермука», - сказал он.

По его словам, эксплуатация рудника «Амулсар» связана именно с этими вопросами. «Если эксплуатация не представляет опасности с этих точек зрения, то мы дадим возможность проводить разработку, в противном случае мы будем искать другие пути», - сказал премьер.

В ходе визита во Францию Никол Пашинян в Париже председателя совета директоров LydianInternational Гордона Уайла и члена совета Джулиана Дейвидсона. На встрече обсуждались вопросы, связанные с эксплуатацией рудника Амулсара.