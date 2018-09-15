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В вопросе Амулсара премьер-министр видит необходимость в заключении от международной организации с непререкаемой репутацией

В вопросе Амулсара премьер-министр видит необходимость в заключении от международной организации с непререкаемой репутацией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил некоторые  подробности своей встречи с председателем совета  директоров компании Lydian International в Париже.

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами после  церемонии открытия  нового корпуса  МЦ «Шенгавит», Никол Пашинян сказал, что окончательное  решение правительства Армении   должно быть  основано на фактах.

«К сожалению, когда я был в Джермуке в июне - в начале июля, я предложил компании сотрудничать, чтобы мы могли прийти к выводу на основании фактов, но они отказались, и теперь мы вынуждены идти по другому пути», - сказал премьер.

Премьер-министр добавил, что  в  вопросе  Амулсара видит необходимость в  заключении от международной организации с неоспоримой репутацией: «Считаю, что нужно дать ответ на два вопроса:  насколько проект безопасен для  Севана и насколько он безопасен для  водного бассейна Джермука», - сказал он.

По его словам, эксплуатация рудника «Амулсар»  связана  именно с этими вопросами. «Если эксплуатация  не представляет опасности с  этих точек зрения, то мы  дадим возможность проводить разработку, в противном случае  мы  будем искать другие  пути», - сказал премьер. 

В ходе  визита  во Францию Никол Пашинян в  Париже председателя  совета  директоров  LydianInternational Гордона Уайла и члена совета Джулиана Дейвидсона. На встрече  обсуждались вопросы, связанные с эксплуатацией рудника Амулсара.

 

 

 

 

 

 




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