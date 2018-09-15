Аккредитованные в Грузии послы в Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида армян

Аккредитованные в Грузии послы почти двадцати стран в Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, члены делегации побывали Музее Геноцида, затем возложили цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память невинных жертв.

«Это мой первый визит в Армению. Армянский и французский народы связывают неизменно дружеские отношения. Меня особенно впечатлил этот обелиск», - сказал посол Франции в Грузии Паскаль Монье.

В составе делегации были представители Франции, Нидерландов, Китая, Ирана, Эстонии, Швеции, России, Японии, Польши, Бразилии и др.

Намечено посещение Матенадарана, Св.Престола Эчмиадзина. Состоятся встречи с премьер-министром НиколомПашиняном и министром иностранных дел РА Зограбом Мнацаканяном.