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Аккредитованные в Грузии послы в Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида армян

Аккредитованные в Грузии послы в Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида армян

Аккредитованные в  Грузии послы почти двадцати стран  в  Цицернакаберде почтили память жертв  Геноцида армян.

Как  передает Арменпресс, члены  делегации побывали Музее Геноцида, затем возложили цветы к Вечному  огню и минутой  молчания  почтили память невинных жертв. 

«Это мой  первый  визит в  Армению. Армянский  и французский  народы  связывают неизменно дружеские  отношения. Меня особенно впечатлил этот обелиск», - сказал посол Франции в  Грузии Паскаль Монье.

В  составе  делегации были представители Франции, Нидерландов, Китая, Ирана, Эстонии, Швеции, России, Японии, Польши, Бразилии и др.

Намечено посещение  Матенадарана, Св.Престола  Эчмиадзина. Состоятся  встречи с премьер-министром НиколомПашиняном и министром иностранных дел  РА Зограбом Мнацаканяном.

Фото: Татев Дурян



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