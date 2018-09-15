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Президент Армении подписал указ о назначении Эдгара Седракяна судьей Кассационного суда

Президент Армении подписал указ о назначении Эдгара Седракяна судьей Кассационного суда

Президент Армении Армен Саркисян  подписал указ о назначении Эдгара Седракяна  судьей Кассационного суда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  указе говорится:

«Принимая за основу  решение  НС РА от 13 сентября ԱԺՈ-018-Ա и на основании ч. 3 ст.166 Конституции РА, назначить Эдгара Седракяна судьей Кассационного суда».




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