Азербайджанские ВС обстреляли приграничное село Чинари

Азербайджанские ВС 14 сентября обстреляли приграничное село Чинари Тавушской области.

В беседе с Арменпресс, глава общины Самвел Сагоян сообщил, что с утра 14 сентября на опорных пунктах наблюдалась напряженность, а с 20:30 часов в течение часа село обстреливали.

«Стреляли из крупнокалиберных орудий. Повреждено два дома. В промежутке 00:30-01:00 часов было особенно напряженно, но сейчас остановка спокойная», - сказал Сагоян.