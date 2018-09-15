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Азербайджанские ВС обстреляли приграничное село Чинари

Азербайджанские ВС обстреляли приграничное село Чинари

Азербайджанские  ВС 14 сентября  обстреляли приграничное  село Чинари Тавушской  области.

В  беседе с Арменпресс, глава  общины  Самвел Сагоян сообщил, что с утра 14 сентября  на опорных пунктах наблюдалась напряженность, а с 20:30 часов в  течение  часа село обстреливали.

«Стреляли из крупнокалиберных орудий. Повреждено два дома.  В промежутке 00:30-01:00 часов было особенно напряженно, но сейчас остановка спокойная», - сказал Сагоян.




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