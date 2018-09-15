В Грузии запрет на ввоз грузов зерновых отсрочен до 1 октября

В Грузии запрет на ввоз грузов зерновых на наземном транспорте отсрочен с 15 сентября до 1 октября.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА.

«Министерство продолжает переговоры с грузинскими коллегами, чтобы в результате ценообразования путем железнодорожных и паромных перевозок армянские перевозчики не понесли убытков», - говорится в сообщении министерства.