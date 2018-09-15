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В Грузии запрет на ввоз грузов зерновых отсрочен до 1 октября

В Грузии запрет на ввоз грузов зерновых отсрочен до 1 октября

В  Грузии запрет на ввоз грузов  зерновых  на наземном транспорте  отсрочен с 15 сентября  до 1 октября.

Об этом Арменпресс сообщили  в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА.

«Министерство продолжает переговоры  с  грузинскими коллегами, чтобы  в  результате  ценообразования  путем железнодорожных и паромных перевозок армянские  перевозчики не понесли убытков», - говорится в  сообщении министерства.




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