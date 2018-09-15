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Госминистр Мартиросян принял представителей Всеармянского фонда «Айастан»

Госминистр Мартиросян принял представителей Всеармянского фонда «Айастан»

Государственный секретарь Арцаха Григорий Мартиросян 14 сентября провел встречу с делегацией Всеармянского фонда «Айастан».

Как сообщили Арменпресс  в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата  госминистра  Арцаха, в  ходе встречи государственный министрприветствовал гостей,  отметив, что правительство Арцаха неизменно высоко ценит деятельность Фонда и уровень сотрудничества с ним.

По словам госминистра,  шоссе Варденис-Мартакерт, которое было построено на общеармянскиесредства и введено в  эксплуатацию  два года назад,  дает серьезные результаты, особенно  с точки зрения стимулирования экономики рост туризма.

«Помимо осуществления многочисленных программ,  мы  существенно укрепляем связи с родиной. В этом смысле проект стал своеобразным  связующим мостом в  отношениях  Родина-Диаспора. Доверие  и опыт, приобретенные с годами,  приобретут новое качество в дальнейшем сотрудничестве с Фондом», - сказал Мартиросян.

 




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