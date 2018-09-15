Госминистр Мартиросян принял представителей Всеармянского фонда «Айастан»

Государственный секретарь Арцаха Григорий Мартиросян 14 сентября провел встречу с делегацией Всеармянского фонда «Айастан».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата госминистра Арцаха, в ходе встречи государственный министрприветствовал гостей, отметив, что правительство Арцаха неизменно высоко ценит деятельность Фонда и уровень сотрудничества с ним.

По словам госминистра, шоссе Варденис-Мартакерт, которое было построено на общеармянскиесредства и введено в эксплуатацию два года назад, дает серьезные результаты, особенно с точки зрения стимулирования экономики рост туризма.

«Помимо осуществления многочисленных программ, мы существенно укрепляем связи с родиной. В этом смысле проект стал своеобразным связующим мостом в отношениях Родина-Диаспора. Доверие и опыт, приобретенные с годами, приобретут новое качество в дальнейшем сотрудничестве с Фондом», - сказал Мартиросян.