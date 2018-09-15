Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Ереван

Всемирно известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм уже в Ереване.

Как передает Арменпресс, Ван Дамм разместил в Facebook видео из аэропорта «Звартноц».

В материале актер говорит, что рад находиться в Армении. Уже в аэропорту актер с удовольствием пообщался и сфотографировался с окружившими его ереванцами.

Жан-Клод Ван Дамм приехал в Ереван для съемок в проекте Comedy Club.

Фото —mblog.today