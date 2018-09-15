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Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Ереван

Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Ереван

Всемирно известный  голливудский  актер Жан-Клод Ван Дамм уже  в  Ереване.

Как  передает Арменпресс, Ван Дамм разместил в  Facebook видео из аэропорта  «Звартноц».

В материале  актер говорит, что рад находиться в  Армении. Уже  в  аэропорту  актер с удовольствием пообщался и сфотографировался с  окружившими его ереванцами.

Жан-Клод Ван Дамм приехал в  Ереван  для  съемок  в  проекте  Comedy Club.

Фото    —mblog.today




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