Европейские индексы - 14-09-18

МОСКВА, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.57% и составил 12124.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.46% и составил 5352.57 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7304.04 пункта, а российский RTSI вырос на 0.94% и составил 1094.73 пункта.