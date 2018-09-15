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Европейские индексы - 14-09-18

Европейские индексы - 14-09-18

МОСКВА, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.57% и составил 12124.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.46% и составил 5352.57 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7304.04 пункта, а российский RTSI вырос на 0.94% и составил 1094.73 пункта.




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