Ереван занимает особое место в сердцах парижан: Никол Пашинян встретился с мэром Парижа Анн Идальго

Находящийся с рабочим визитом во Франции премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с мэром Парижа Анн Идальго. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в начале встречи собеседники с удовлетворением констатировали, что с начала установления дипломатических отношений между двумя странами сформировались особые привилегированные отношения, которые носят дружественный и партнерский характер.

Премьер-министр и мэр Парижа подчеркнули важность развивающегося и укрепляющегося сотрудничества между столицами-партнерами. Никол Пашинян выразил уверенность в том, что армяно-французское сотрудничество будет носить продолжительный характер, что, безусловно, даст свои плоды.

“Новое руководство Армении нацелено не только на то, чтобы сохранить нынешний уровень армяно-французских отношений, но и придать новый импульс и динамику повестке двустороннего сотрудничества”, - сказал премьер-министр, подчеркнув важность укрепляющегося с каждым днем сотрудничества между мэриями Еревана и Парижа, в которм велик личный вклад госпожи Идальго.

Глава правительства добавил, что он осведомлен о ежедневной связи между мэриями, а также готовности Парижа поделиться лучшим опытом с Ереваном. По словам премьер-министра, опыт Парижа, являющегося одним из наиболее хорошо управляемых городов мира, просто бесценен. Никол Пашинян выразил надежду, что с новым мэром Еревана будет налажен конструктивный диалог и будут зафиксированы конкретные результаты сотрудничества.

Отметив, что в этом году будет отмечаться 2800-летие со дня основания Еревана, премьер-министр подтвердил приглашение Анн Идальго посетить Армению, будь то для участия в посвященных юбилею мероприятиях или по другому удобному ей поводу.

Анн Идальго также подчеркнула важность продолжительного развития и углубления армяно-французских связей и сказала теплые слова в адрес армянской общины Парижа, подчеркнув, что многочисленные представители армянской общины своей деятельностью в различных сферах достигли больших успехов и внесли значительный вклад в развитие города, а также в общественной и политической жизни. Она также выразила восхищение центром креативных технологий “Тумо”, сообщив Пашиняну о том, что в текущем году они планируют по примеру армянского проекта “Тумо” создать подобный центр и в Париже, который станет еще одним мостом дружбы между двумя странами.

“Ереван занимает особое место в сердцах парижан, и мы заинтересованы в еще большем укреплении связей со столицей Армении”, - отметила мэр Парижа.

После встречи в мэрии Парижа в честь визита премьер-министра Республики Армения состоялся прием, на котором присутствовали представители армянской общины. Во время приема премьер-министр Никол Пашинян и мэр Анн Идальго выступили с речами.

Мэр Парижа Анн Идальго в своей речи, в частности, отметила: “Уважаемый господин премьер-министр, дорогой Никол Пашинян, рада приветствовать Вас и видеть, что здесь много знакомых лиц из армянской общины Франции. Я рада принять Вас, и я хочу поблагодарить Вас за то, что ответили на приглашение. Я искренне рада, что дружба между Парижем и Арменией настолько глубока. У нас общее прошлое и общее будущее, которое мы должны построить. Настоящее - это та молодежь, которая встала на ноги, чтобы пойти за Вами во имя демократии и своего будущего, и мирное шествие привело Вас из Гюмри в Ереван, мирный ветер дует в Вашей стране.

Сегодня есть поколение, которое разделяет Вашу огромную ответственность. Сегодня нас объединяет молодежь, буквально через несколько дней в Париже откроется центр “Тумо”, и к его открытию вдохновила нас именно Ваша страна. Это позволит тысячам парижан вовлечься в сферу цифровых технологий в атмосфере доброты, уважения и доверия.

Мы много работали и выбрали красивое культурное заведение в Париже, и я хочу приветствовать директора этого заведения, а также Мари Лу и Бекора Папазянов за то, что они приняли этот вызов. Перед нами стоит вызов вместе построить наше настоящее и будущее; мы должны умножить совместные проекты и реализовать их вместе. Я знаю, что мы хотим построить более демократические, более справедливые и более креативные общества. Господин премьер-министр, я понимаю, что вы очень хорошо знаете цену борьбы. Давайте вместе достигнем наших целей”.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян отметил: “Уважаемая госпожа мэр, уважаемые соотечественники, дорогие гости, для меня большая честь быть здесь сегодня в присутствии мэра Парижа в этом историческом здании. Поскольку г-жа Идальго несколько раз в своей речи коснулась недавних событий в Армении, я хочу провести некоторые параллели и включить сегодняшнюю встречу в контекст происходящего.

Революция в Армении, по сути, началась с площади Франции в Ереване, в центре которой располагается один из шедевров Родена, скульптура, которую Франция подарила Армении. Наши митинги проходили вокруг этой скульптуры, и каждый раз я предупреждал, что она является шедевром искусства, и нашей главной задачей является не только революция, но и то, чтобы не повредить данный шедевр. И, конечно, выступая каждый раз на площади Франции я вспоминал все те истории, которые связаны с революциями в различных странах мира.

И на площади, которая носит имя Франции, являющейся одним из крупных центров мировых революций, я отдавал себе отчет, к какому большому прогрессу приводили человечество различные революции, но в то же время, я осознавал, к каким огромным страданиям они приводили. Вспоминая Французскую революцию и все другие революции, я четко сформулировал нашу задачу - совершить революцию, которая приведет к прогрессу, изменениям, новым возможностям, но также исключит новую волну страдания людей. И мы четко сформулировали нашу задачу: наша революция должна была стать революцией не страдания, не победителей или проигравших, а революцией любви и солидарности.

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