Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США
Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, первый удар пришелся на Северную Каролину. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, власти штатов, в сторону которых движется "Флоренс", ввели режим чрезвычайной ситуации. Под угрозой непогоды Джорджия, Вирджиния, Южная Каролина, Мэриленд.
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When they say evacuate, evacuate. #Florence
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#Florence #2018 #AuntFlo #WilmingtonNC #HurricaneSeason
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