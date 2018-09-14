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Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США

Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США

Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, первый удар пришелся на Северную Каролину. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, власти штатов, в сторону которых движется "Флоренс", ввели режим чрезвычайной ситуации. Под угрозой непогоды Джорджия, Вирджиния, Южная Каролина, Мэриленд.

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When they say evacuate, evacuate. #Florence

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#Florence #2018 #AuntFlo #WilmingtonNC #HurricaneSeason

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