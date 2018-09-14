Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, первый удар пришелся на Северную Каролину. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, власти штатов, в сторону которых движется "Флоренс", ввели режим чрезвычайной ситуации. Под угрозой непогоды Джорджия, Вирджиния, Южная Каролина, Мэриленд.

View this post on Instagram When they say evacuate, evacuate. #Florence A post shared by Andy Enriquez (@andy_versace_enriquez) on Sep 14, 2018 at 7:05am PDT