В парламенте Арцаха приняли Жильбера-Люка Девиназа

Парламент Республики Арцах 14-го сентября посетил председатель группы дружбы "Франция-Армения" Сената Франции Жильбер-Люк Девиназ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, высокопоставленного гостя сначала принял руководитель парламента Ашот Гулян. Подчеркнув важность визита французского сенатора в Арцах в преддверии саммита Франкофонии в Ереване, председатель НС с удовлетворением отметил то обстоятельство, что дружественные отношения, установленные с Францией на протяжении долгих лет, развиваются из года в год.

Выразив благодарность за прием, Жильбер-Люк Девиназ отметил, что прибыл в Армению в составе французской делегации и не мог не воспользоваться случаем и не посетить Арцах. В ходе встречи французский парламентарий рассказал о состоявшихся в Армении встречах и коснулся достигнутых договоренностей.

Затем встреча продолжилась с участием членов круга дружбы "Арцах-Франция". В ходе встречи были затронуты темы, касающиеся основных направлений сотрудничества двух стран и имеющегося потенциала, последовательного развития франкофонии в Арцахе, создания новых возможностей для молодежи в этой сфере.

Во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян и представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворкян.