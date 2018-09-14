Революция и открытие центров «Тумо» в ряде стран показывают ключевое содержание новой Армении: Пашинян

Центры «Тумо» откроются в Париже, Москве, Бейруте, Тиране и Берлине. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в мэрии Парижа на пресс-конференции по итогам встречи с мэром Анн Идальго.

По словам премьер-министра Армении, революция в Армении и открытие центров «Тумо» в ряде стран показывают ключевое содержание новой Армении.

«Мы - страна, которая хочет и может стать важным и эффективным участником прогресса человечества и цивилизации. Мы являемся страной, которая может способствовать тому, чтобы сделать жизнь людей более свободной, толерантной и счастливой. Мы будем идти в этом направлении», - подчеркнул премьер-министр.

В своем выступлении Никол Пашинян вспоминал дни революции на Французской площади Еревана и отметил, что скульптура Родена для него является настоящим шедевром искусства.

«В этом был символ. Каждый раз, выступая на Французской площади, рядом со скульптурой Родена, я вспоминал все истории, связанные со всеми революциями мира», - сказал Пашинян.

«Вспоминая французскую революцию и все другие революции, я четко определил для себя задачу - совершить революцию, которая будет исключать страдания людей. Наша революция должна была стать революцией без страдания, победителей или проигравших, революцией любви и солидарности», - сказал Пашинян.