В парламенте Арцаха обсужден проект государственной среднесрочной программы на 2019-2021 годы

В Национальном собрании Республики Арцах 14-го сентября состоялось обсуждение проекта государственной среднесрочной программы, в котором приняли участие председатель НС Ашот Гулян, заместитель председателя НС Ваграм Балаян, ответственные лица фракций, члены головных комиссий и представители исполнительной власти во главе с государственным министром Григорием Мартиросяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, министр финансов Республики Арцах Артур Арутюнян, коснувшись планируемых в 2019-2021 гг. макроэкономических показателей, отметил, что ВВП в 2019 году составит 333,2 млрд драмов, в 2020 году – 367 млрд драмов, а в 2021 году - 404,2 млрд драмов.

Собственные расходы бюджета в 2019-2020гг. прогнозируются в размере 56, 68 и 70 млрд драмов соответственно.

Расходная часть бюджета в 2019 году составит 110,7 млрд драмов, в 2020 году – 111 млрд драмов, в 2021 году – 112,6 млрд драмов. По заверению министра финансов, в указанный период планируется бюджет с профицитом.

Продолжив представлять среднесрочную программу, госминистр Григорий Мартиросян указал на ожидаемые изменения по сферам. В частности, в сфере сельского хозяйства – увеличение финансирования системы капельного орошения, а также программ, реализуемых Фондом содействия селу и сельскому хозяйству, увеличение содействия районам с целью осуществления работ по благоустройству и вывозу мусора, увеличение финансирования исследований подземных водных ресурсов и капитальных вложений. По словам госминистра, планируется также рост налоговых доходов, а основной акцент будет ставиться на развитии сельского хозяйства и других отраслей экономики.

"Пересмотрены показатели ВВП. 2018 год мы завершим с более чем 300- миллионным экономическим ростом вместо запланированных 219 миллионов", - отметил Григорий Мартиросян.

Депутаты задали представителям исполнительной власти вопросы, касающиеся увеличения размеров минимальной заработной платы, и пенсий, программ по стимулированию рождаемости, внедрения программ, направленных на минимизацию ущербов от природных катаклизмов в системе сельского хозяйства.