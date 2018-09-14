Состоялось заседание постоянной комиссии НС Арцаха по социальным вопросам и здравоохранению

14-го сентября состоялось заседание постоянной комиссии НС по социальным вопросам и здравоохранению, которое вел председатель комиссии Арарат Оганджанян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, на заседании первый заместитель министра труда, социальных вопросов и миграции Аркадий Цатурян представил проект закона Республики Арцах «О внесении изменений в закон НКР "О минимальной месячной заработной плате"».

По словам уполномоченного представителя правительства, принятие законопроекта обусловлено необходимостью его приведения в соответствие с требованиями Конституции.

Представив проект закона Республики Арцах «О внесении изменений в закон НКР "О социальных гарантиях лиц, занимающих государственные должности"», Аркадий Цатурян отметил, что принятие проекта также обусловлено необходимостью его приведения в соответствие с Конституцией и Судебным кодексом.

Члены головной комиссии предложили с положительным заключением внести законопроекты в повестку заседания НС.