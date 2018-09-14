Вице-премьер Армении принял участие в 79-м заседании Экономического комитета СНГ

Вице-премьер Армении Мгер Григорян, находящийся в Российской Федерации с рабочим визитом, принял участие в 79-м заседании Экономического комитета СНГ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства, в повестку заседания был включен ряд вопросов, связанных с экономическим сотрудничеством государств-участников СНГ.

Вице-премьеры государств-членов СНГ обсудили процесс реализации Соглашения о зоне свободной торговли и ряд межправительственных программ, а также затронули различные вопросы, связанные с подготовкой к переписи в государствах-участниках СНГ в 2020 году.

В повестку дня заседания вошли обсуждение проектов документов о совместной деятельности государств-участников СНГ в области космических исследований, электронного обмена информацией в рамках налогового администрирования и в ряде других сфер.

Участники были ознакомлены с деятельностью Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.

Вице-премьеры также обменялись мнениями по вопросам создания и функционирования национальных торговых и выставочных центров на территории ВДНХ.

В ходе встречи участники также обсудили ряд финансовых и организационных вопросов.