В США вручили Шнобелевские премии за самые абсурдные достижения в науке

Шнобелевские премии (Ig Nobel Prize), присуждаемые за самые абсурдные научные достижения и нестандартные идеи, вручили в четверг в США. Как сообщается на сайте премии, 28-я ежегодная церемония награждения прошла в четверг в Гарвардском университете (штат Массачусетс), награда вручалась в десяти категориях.

Шнобелевская премия мира в этом году досталась группе ученых из Испании и Колумбии, которая измерила частоту, мотивацию и последствия крика и ругани при вождении автомобиля. Премия по литературе была вручена представителям Австралии, Эль-Сальвадора и Великобритании, которые выяснили, что большинство людей не читают инструкции к товарам высокой категории сложности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премию в области экономики получили ученые из Канады, Китая, Сингапура и США, изучавшие эффективность использования работниками кукол вуду против агрессивных руководителей.

Премию по медицине получили представители США, которые предложили лечить камни в почках катанием на американских горках. Награду за достижения в области медицинского образования получил автор доклада "Колоноскопия (оптическое обследование стенок толстой кишки - прим.ТАСС) в сидячем положении". Награду по репродуктивной медицине получили исследователи, использовавшие почтовые марки для диагностики правильной работы мужского полового органа. Премию в области питания получили ученые из Зимбабве, Танзании и Великобритании, вычислившие, что человеческий каннибализм - самая низкокалорийная диета из большинства тех, в которых присутствует мясо.

Команда ученых из Швеции, Румынии, Дании, Нидерландов, Германии, Великобритании, Индонезии и Италии доказала, что в зоопарках шимпанзе подражают людям так же часто и так же хорошо, как сами люди подражают шимпанзе, за что была удостоена премии в области антропологии. Награду также получили биологи из Швеции, Колумбии, Германии, Франции и Швейцарии, доказавшие, что сомелье могут по запаху определить присутствие мухи в бокале вина.

Шнобелевская премия по химии была вручена ученым из Португалии, изучившим возможность использования человеческой слюны в качестве чистящего средства.