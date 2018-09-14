Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире

Зрителей американского телеканала Weather Channel поразил прогноз погоды, в котором ведущая слишком наглядно показала последствия урагана «Флоренс». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, ролик опубликован на странице канала в Twitter.

В начале программы девушка стояла напротив карты и анализировала, в каких районах США выпало наибольшее количество осадков.

«Но вы видите только осадки на карте. Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть, если вы окажетесь в этой местности», — заявила журналистка.

В этот момент при помощи компьютерной анимации и зеленого фона карта за спиной ведущей превратилась в модель города, подвергшегося наводнению в результате урагана. Девушка стояла в эпицентре события, поэтому создавалось ощущение, что в скором времени она тоже уйдет под воду.

Ролик быстро набрал вирусную популярность: за день его просмотрели более 3,7 миллиона раз. Пользователи сети написали, что новые технологии в студии их сильно напугали.