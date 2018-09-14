Далай-лама выступил за Европу для европейцев
Лидер тибетских буддистов Далай-лама заявил, что Европа принадлежит европейцам, а мигранты должны вернуться домой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Independent.
«Принимайте их, помогайте им, обучайте их (...), но в итоге они должны развивать свою собственную страну», — сказал он.
Заявление он сделал в шведском Мальмё, где по данным Business Insider, почти треть населения составляют иммигранты. По мнению Далай-ламы, на европейцах лежит моральная ответственность за помощь «тем беженцам, чьей жизни действительно угрожает опасность».
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