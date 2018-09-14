Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-09-18

ЕРЕВАН, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 сентября, курс доллара США сократился на 0.17 драмa и составил 485.09 драм. Курс евро вырос на 3.78 драмa и составил 567.46 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.08 драм. Курс британского фунта вырос на 3.32 драмa и составил 636.54 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 214.93 драмa и составила 18868.05 драм. Цена серебра выросла на 1.01 драмa и составила 221.85 драм. Цена платины выросла на 338.80 драмa и составила 12632.76 драм.