Ураган "Флоренс" в пятницу достиг восточного побережья США. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов.

"Эпицентр урагана "Флоренс" обрушился на город Райтсвилл Бич, расположенный в Северной Каролине", - говорится в сообщении центра. По его информации, максимальная скорость порывов ветра достигает 150 км/ч.

В ночь на пятницу "Флоренс" ослаб до первой из пяти категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона. Между тем, метеорологи отмечали, что он до сих пор представляет серьезную опасность.

Ожидается, что основной удар стихии придется на три американских штата - Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Власти этих трех штатов ранее объявили о введении режима ЧП.

Ранее в пятницу на Северную и Южную Каролину обрушились сильные ливни, которые привели к подтоплениям. В результате десятки тысяч человек остались без электричества.

