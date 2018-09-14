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Премьер Венгрии прокомментировал возможное введение санкций Евросоюза

Премьер Венгрии прокомментировал возможное введение санкций Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью местной радиостанции Kossuth, что дисциплинарное наказание, которое Совет ЕС может ввести против его страны, не представляет "ни малейшей опасности", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Европарламент в минувшую среду одобрил резолюцию с призывом к Совету ЕС применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права. Речь идет о запуске процедуры, которая может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС.

Как пишет газета Hungary Today, Орбан заявил, что ЕС пытается лишить Венгрию права защищать собственные границы. Вместе с тем премьер отметил, что большинство стран в Европарламенте ведут политику, поддерживающую миграцию, и поэтому "ненавидят тех, кто противится их планам".

"У них есть план: если они не могут заставить Венгрию принять мигрантов, то они лишат страну права контролировать свои границы", — заявил Орбан.

 

 




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