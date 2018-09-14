Азербайджан хочет больше оружия из Израиля

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прибыл в Азербайджан для встречи с президентом страны Алиевым и главами силовых ведомств, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Азербайджан - одна из редких мусульманских стран, у которых хорошие отношения с Израилем, и она давно покупает израильское оружие. Эксперты считают, что и этот визит связан с очередным этапом такого сотрудничества.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман 12 и 13 сентября совершил визит в Грузию, а затем в Азербайджан для встреч с президентами, министрами обороны и главами служб разведок этих стран.

Официальное государственное агентство AzerTag и министерство обороны Азербайджана пока не разглашают подробности встречи, и Би-би-си не удалось выяснить их ни у министерства, ни у администрации президента.