ЦБ Армении выпустил в оборот новые памятные монеты

ЦБ Армении выпустил в оборот новые памятные серебряные монеты - «25-летие национальной валюты» и «Ереван-2800». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЦБ Армении.

«25-летие национальной валюты»

«25-летие национальной валюты» - 5000; серебро; 925 168,1 63,0; пруф гладкий нумерованный 300 2018.

Автор эскиза – Вардан Варданян. Отчеканена в Гознаке Литвы.

«Ереван-2800»

«Ереван-2800» 5000 серебро 925 168,1 63,0 пруф рифленый 700 2018

Автор эскиза – Вардан Варданян. Отчеканена в Гознаке Литвы.

Извещение

Памятные монеты – это монеты, изготовленные из драгоценных металлов, которые выпускаются с целью представления обществу национальных, межнациональных, историко-культурных, духовных и других ценностей страны, увековечивания этих ценностей в металле, а также для удовлетворения запросов нумизматического рынка.

Как и любой другой вид денег, памятные монеты имеют номинальную стоимость, которая и делает их средством платежа. Однако, номинальная стоимость памятных монет намного ниже их себестоимости, которая включает в себя стоимость драгоценного металла, из которого изготовлена монета, затраты на производство и другие расходы. Низкая номинальная стоимость и высокая себестоимость дают возможность рассматривать памятные монеты не как средство платежа, используемое в денежном обращении, а как предмет коллекционирования. Памятные монеты имеют также цену продажи, установленную Центральным банком Армении.

Будучи предметом коллекционирования памятные монеты выпускаются в строго ограниченном количестве и не перевыпускаются.

Нумизматы, коллекционеры и просто желающие могут приобрести памятные монеты Армении в салоне-магазине “Нумизмат”, который находится в здании Центрального банка Армении и открыт для всех.

Все памятные монеты, выпускаемые Центральном банком Армении, имеют сертификаты подлинности, заверенные подписью председателя Центрального банка Армении. Монеты продаются в футлярах, и к ним прилагаются художественно оформленные информационные буклеты, рассказывающие о событии, которому посвящена монета.

В салоне-магазине ''Нумизмат'' к оплате принимаются не только наличные деньги (армянские драмы), но и банковские карточки “ArCa”, “Visa”, “MasterCard”, “American Express”. Салон-магазин ''Нумизмат'' просит посетителей быть внимательными при выборе предмета покупки и предупреждает, что купленный предмет не обменивается и обратно не принимается.

Салон-магазин ''Нумизмат'' открыт с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00. Время перерыва с 13:30 до 14:30.

Телефон для связи: 00 374 10 592 941.