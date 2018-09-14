Путин и Эрдоган могут встретится в Сочи 17 сентября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что следующая встреча главы российского государства Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 17 сентября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Да, такая встреча возможна и она готовится", - сказал представитель Кремля журналистом. Он утвердительно ответил на вопросы о месте и дате переговоров - Сочи, 17 сентября.