Макрон встретил Пашиняна у входа в Елисейский дворец

Продолжается рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию. Во второй день своего визита премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Елисейский дворец. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Парижа, у входа в Елисейский дворец премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.

После церемонии всгречи, руководители обеих стран продолжили общение за столом, во время рабочего обеда.

Как сообщалось ранее, правительственная делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном прибыла с рабочим визитом во Французскую Республику. Премьер-министр из аэропорта поехал в сквер “Ереван” в Париже, где возложил венок к памятнику Комитасу, воздав дань уважения памяти жертв Геноцида армян.



Затем премьер-министр Пашинян пообедал с представителями армянской общины Франции, в числе которых были армянские депутаты Национального Собрания Франции, политические, общественные деятели, бизнесмены и представители сферы искусства, в частности, мэр Лиона Жорж Кепенекян, заместитель мэра 9-го округа Парижа Алекси Говчиан, бывший член правительства Франции Патрик Деведжян, сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян, бизнесмены Даниэль Кюркчян, Серж Чурук, Вардан Срмакеш, Армен Петросян, Ален Миклин, президент Союза кинематографистов Франции Ален Терзян, всемирно известный футболист Юрий Джоркаефф и другие.



В своей речи премьер-министр отметил, что присутствие известных французских армян символизирует те возможности, которые открыты сегодня перед Республикой Армения. Во второй день своего визита премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Париже с членами организации MEDEF- Движение французских предприятий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал что произошедшая в Армении революция не имела бы смысла, если бы не удалось достичь свершения экономической революции. «В Армении произошла ненасильственная, бархатная революция. Это не только ;политическая революция, но и революция ценностей. Однако, произошедшая в Армении революция не имела бы смысла, если бы не удлось достичь свершения экономической революции. Сейчас – самый важный этап: надо обеспечить экономическую революцию в Армении»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он согласен с теми мнениями, что для экономики нужны четкие правила. «Мы много раз заявляли об этих правилах, однако этому верят пока не все. После избрания премьер-министром я пригласил представителей деловых кругов и сказал им, что отныне они свободны от прежних коррупционных обязательств. Сейчас у нас в контактах с деловыми кругами есть 2 условия и 2 заинтересованности: деятельность должна быть законной, , мы будем способствовать открытию новых рабочих мест, они должны полномерно платить налоги»,- сказал он.

По его словам, правительству пришлось объясняться с рядом компаний иностранного происхождения, однако их целью является не разрушение чего-либо, а достижение наибольшей эффективности в сотрудничестве с бизнесом.

По его словам, в большинстве заключенных ранее сделок не учитывались интересы Армении и ее народа, и в этом он не видит вины компаний. «При зучении ряда договоров мы увидели, что представители с армянской стороны блюли лишь собственные интересы, интересы Армении и ее народа в большинстве заключенных ранее сделок не учитывались. Мы должны понять все эти вопросы, найти ответы, в шрптивном случае мы будем иметь название – без содержания»,- сказал он.

Экономическое видение нашего правительства – превращение Армении в высокотехнологичную страну, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы хотим превратить Армению из аграрного государства в высокотехнологичную страну. И это не просто пустые амбиции», - заверил Пашинян. Он подчеркнул, что сфера информационных технологий в Армении динамично развивается. «Компании, занимающиеся высокотехнологичным производством, уже проявляют определенную заинтересованность. И мы приглашаем всех инвесторов принять участие во взлете, к которому готовится Армения», - сказал премьер-министр.

В конце премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопросы присутствующих по всем интересующим их предметам.