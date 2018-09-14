Компания «Sanitek» не говорила о своих проблемах, исходя из деловой этики

Компания «Sanitek» - сугубо деловая организация, не имеющая отношения к другим компаниям и лицам, включая политических деятелей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор компании «Sanitek» Николас Тавил.

Таким образом он откликнулся на то, что в СМИ звучат мнения о том, что возникшие проблемы с утилизацией мусора в столице являются саботажем и имеют политический контекст, будучи связанными с отставкой мэра города Тарона Маргаряна. С концa июля жители Еревана выражают возмущение в связи с тем, что по всему городу наблюдается большое скопление мусора и бездействие соответствующих служб. Выражались опасения, что такая ситуация чревата серьезными последствиями особенно в жаркие дни, в частности, распространением инфекции.

"Никакой связи с отставкой мэра Еревана нет, так как мы неоднократно заявляли, что не имеем связи ни с государственными, ни частными лицами. За год мы инвестировали 14 миллионов драмов (около 28,8 тыс. долларов), и никакого саботажа здесь нет", - заявил Тавин.

"Когда Saniteк, участвуя в международном тендере, провел подробный анализ рынка и цен, было принято решение о начале работы с привлечением малых инвестиций с намерением их увеличения в будущем. Однако когда мы начали работать, в определенный период столкнулись с серьезными проблемами, так как многие условия не были предусмотрены при подписании контрактов и наносили ощутимый вред компании, требуя дополнительных инвестиций, не предусмотренных ранее. "Многие мусорные контейнеры и баки используются не по назначению. Очень много строительного мусора, который грузится в машины по перевозке мусора и наносит ущерб ", - заявил Тавин на пресс-конференции в пятницу.

Николас Тавил напомнил, что заключенный между мэрией Еревана и компанией «Sanitek» договор содержит следующие пункты: сбор бытового мусора, куда не входят отходы, возникшие вследствие озеленения и строительства, а также вывоз мусора из мусорных бункеров, но никак не находящегося внутри зданий мусора.

В частности, по его словам, за 4 года было сожжено около 1000 баков, сломано около 2000, что нанесло ущерб в $700 тыс., при том, что при подписании договора размер ущерба был закреплен из расчета всего 200 баков.

По состоянию на сегодняшний день, у компании 150 мусоровозов, 9000 немецких мусорных контейнеров. Однако имеется свыше 1000 сгоревших и 2000 поврежденных контейнеров, вследствие чего компания понесла потери в размере 700 тыс. долларов. Проблемы есть и в связи небольшими мусорными урнами, которые используются для крупных бытовых отходов. А большие мусорные контейнеры продолжают заполнять строительным мусором. После всех понесенных потерь компания осуществила инвестиции на сумму более 500 тыс. евро: с целью приобретения новых машин и запчастей, а также нанята бригада – для извлечения мусора из мусоропроводов



Руководитель компании пожаловался также на привычку граждан бросать в мусор горючие или легковоспламеняющиеся предметы, приводящие к порче не только контейнеров, но и утилизационной техники.

Другая проблема – плохое состояние свалки и дороги к ней в Нубарашене.

«Нам пообещали, что мусорный полигон в Нубарашене, находящийся в компетенции другой организации, будет благоустроен, однако до сих пор он продолжает оставаться в ужасном состоянии, создавая для нас лишние проблемы", - сказал он.

На вопрос, почему они раньше не говорили о своих проблемах, директор компании «Sanitek» Николас Тавил сказал, что Компания «Sanitek» не говорила о своих проблемах, исходя из деловой этики, они берут всю ответственность за проблемы на себя.

«Возможно, что наша вина в том, что мы не говорили об этом. Когда все урегулируется, в будущем мы сможем поговорить и об этом»,- сказал он.

«Новые машины – ужа в пути, они будут в Ереване на следующей неделе. После избрания нового мэра Еревана сядем за стол, обсудим все вопросы. После этого поймем, осуществлять новые инвестиции на сумму 7 млн евро или нет. Мы хотим поменять весь автопарк и привести в стабильное состояние, это будет после обсуждений с новым мэром», – сказал директор «Sanitek». Говоря о возможности прихода новой компании в сферу очистки города, Тавин отметил, что не видит в этом никакой проблемы, однако предостерег своих возможных коллег, что они столкнутся с теми же проблемами, что имела Sanitek в Ереване.

Что касается повышения цен на свои услуги, Тавил сказал, что все вопросы будут обсуждены с новым мэром.