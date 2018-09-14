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Отравившиеся угарным газом студенты выписались из больницы

Отравившиеся угарным газом студенты выписались из больницы

Отравившиеся 13 сентября угарным газом студенты Ереванского финансово-экономического колледжа Армянского государственного экономического университета выписались из больницы. У них проблем со здоровьем нет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Лиана Егиазарян. По ее сведениям, пострадало 10 подростков: 9 из них лечились в  медцентре «Мурацан», из коих 4 – получили амбулаторную помощь, 5 – стационарную. Один обратился в медцентр Св. Богоматери.

В Ереване 13 сентября произошло чрезвычайное происшествие. В медцентр «Мурацан» примерно в 13:00 была доставлена целая группа юношей и девушек, жалующихся на плохое самочувствие.

Как сообщили в полиции Армении, полицейские выяснили, что пострадавшие были доставлены в больницу из Ереванского финансово-экономического колледжа Армянского государственного экономического университета. Они отравились в результате утечки газа из баллона. Примечательно, что баллон принадлежит размещенному во дворе учебного заведения цеху по производству прохладительных напитков.

По данному факту готовятся материалы.


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